Lalin ne demek? Herkes çocuğuna daha önce hiç duyulmamış bir isim vermek istiyor. Ünlü çift de çocuklarına Lalin ismini verecek.

LALİN NE DEMEK? LALİN İSMİNİN ANLAMI

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.