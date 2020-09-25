Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı

İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.