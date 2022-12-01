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Lakers taraftarı tek basket atışından 75 bin dolar kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers-Indiana Pacers maçını izlemeye gelen bir taraftar, devre arasında yapılan yarışmada tek basket atışından 75 bin dolar kazandı

Giriş: 01.12.2022 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Lakers taraftarı tek basket atışından 75 bin dolar kazandı
HABERTURK.COM

NBA'de geçtiğimiz günlerde Lakers ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi.

Indiana Pacers, son 10 dakikaya 17 sayı geride girdiği Los Angeles Lakers karşılaşmasını, Andrew Nembhard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 116-115 kazandı.

Maçın önüne geçen ise Indiana'nın galibiyeti değil Lakerslı bir taraftarın orta sahadan bulduğu basket oldu.

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers maçını izlemeye gelen bir taraftar, devre arasında yapılan yarışmaya damga vurdu. Yarışmaya daha önceden de katılan taraftar orta sahadan bulduğu basket isabetiyle 25 bin dolar kazanmıştı.

Yine aynı yarışmaya katılan genç Lakerslı yarı sahadan attığı basketle bu sefer 75 bin dolar kazandı.

Toplamda 100 bin dolar kazanan genç taraftar sosyal medyanın gündemine düştü. 75 bin dolarlık atışı yaptıktan sonra ise ilk kutlayan kişi Lakers yıldızı Anthony Davis oldu.

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