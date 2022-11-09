NBA tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan organizasyonu Los Angeles Lakers, eski güzel günlerinden çok uzakta.

Kadrosunda Lebron James, Anthony Davis ve Rusell Westbrook gibi yıldız isimler barındıran Los Angeles Lakers, NBA'de oynadığı ilk 10 maçın yalnızca 2 tanesini kazanabildi.

Sezon başında yeni baş antrenörü Darvin Ham ile anlaşan Lakers'ın Russel Westbrook'u takas etme girişimleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Lebron James ile ise iki yıllık 97 milyon dolar değerinde kontrat imzaladı.

Los Angeles ekibi, Lebron James'in oynamadığı son maçında Utah Jazz deplasmanında 23 sayı farkla 139-116 mağlup oldu.