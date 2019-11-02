NBA'de Los Angeles Lakers, uzatmaya giden maçta konuk olduğu Dallas Mavericks'i 119-110 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Sezona iyi başlayan Los Angeles Lakers, normal süresi 103-103 eşitlikle sona eren maçta deplasmanda Dallas Mavericks'i 119-110'luk skorla geçerek bu sezonki 4. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı'nda averajla liderlik koltuğunda oturan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 39 sayı, 16 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 31 sayı ve 8 ribauntla skora destek verdi.

Sezonun 2. mağlubiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic'in 31 sayı, 15 asist ve 13 ribauntluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

MİLLİ BASKETBOLCULARDAN 10'AR SAYI

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, sezonun 3. galibiyetini, konuk olduğu Orlando Magic'i 123-91 yenerek elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 18 sayı, altışar ribaunt ve asist, Khris Middleton 16 sayı ve 6 ribaunt üretti. Maça sonradan girerek yaklaşık 17 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla takımına katkı verdi.

Bu sezon 3. kez kaybeden 2 galibiyetli Magic'te Evan Fournier 19 sayıyla takımının en skoreri olurken, Nikola Vucevic ise 14 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Indiana Pacers ise konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 102-95'lik skorla mağlup etti.

Sezonun 2. galibiyetine uzanan Pacers'ta Malcolm Brogdon 25 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Jeremy Lamb 21 sayı ve 10 ribaunt, Domantas Sabonis 18 sayı ve 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 3. kez yenilen Cavaliers'ta Kevin Love 22 sayı ve 17 ribaunt, Collin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayı, oyuna ilk 5'te başlayarak 37 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 1 asistle oynadı.

NBA'de yarın 8 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 123-116

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 91-123

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 102-95

Boston Celtics-New York Knicks: 104-102

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 112-106

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 110-119 (Uzatmalarda)

Sacramento Kings-Utah Jazz: 102-101

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 110-127