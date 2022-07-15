Lahey'de 'Ukrayna'daki savaş suçları' zirvesi: Niyet var, somut adım yok
Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin, Ukrayna'daki savaş suçlarının yargılanması amacıyla eski Yugoslavya ve Ruanda benzeri bir özel mahkeme kurulması önerisi, Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası konferansa kabul görmedi.
Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Ukrayna'daki savaş suçlarının yargılanması amacıyla eski Yugoslavya ve Ruanda benzeri bir özel mahkeme kurulması önerisi, Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası konferansa kabul görmedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya'nın veto olasılığı, böyle bir mahkeme oluşumunu neredeyse imkansız kılıyor.
Bunun yerine, yaklaşık 50 ülke, Ukrayna'daki savaş suçlarının araştırılması için para ve uzman desteği sözü verdi.
Hollanda'nın öncülüğünde, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile Perşembe günü Lahey'de "Ukrayna Hesap Verebilirlik Konferansı" düzenlendi.
BM üyesi yaklaşık 50 ülkeden üst düzey temsilcilerin katıldığı konferansta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, video konferans aracılıyla bir konuşma yaptı.
Zelensky, Ukrayna'daki savaşın, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük saldırganlık eylemi olduğunu belirterek, bu nedenle Nürnberg Mahkemesi benzeri özel bir yargı mekanizması oluşturulması önerisinde bulundu.
Konferansa katılan Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova'ya göre, şimdiden yaklaşık 23 bin savaş suçu ihbarı yapıldı.
Ukraynalı başsavcı, "Buna her gün 200 ila 300 kişi daha ekleniyor. Şu anda en az 600 şüpheli tespit edildi ve 127'si hakkında cezai işlem başlatıldı. Altı asker zaten hüküm giydi" dedi.
Venediktova, uluslararası kamuoyunu bir an önce adım atmaya çağırdı.
Konferansa ev sahipliği yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da, eski Yugoslavya ve Ruanda'da olduğu gibi, Ukrayna konusunda da bir uluslararası savaş mahkemesi kurulmasına sıcak bakıyor.
Rus vetosu
Ancak konferansa katılan üye ülkelere göre, bu çok da kolay bir adım değil. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya'nın böyle bir mahkemeyi veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Rusya olmadan bir mahkeme kurmak teorik olarak mümkün ancak bu hem çok uzun bir süreç hem de Moskova'nın desteği olmadan yargılama yapmak neredeyse imkansız.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun adaletten sorumlu yüksek temsilcisi Didier Reynders, tüm şüphelilerin yargılanmasının onlarca yıl sürebileceğini düşünüyor.
Ancak bu konuda karamsar olmadığını vurgulayan Reynders, Ruanda'da 28 yıl önce yaşanan katliamla soruşturmanın hala devam ettiğine işaret ederek, bütün sorumluların, hayatlarının sonuna dek yargılanabileceklerini söyledi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra da böyle bir mahkeme kurmanın kolay olmayacağını belirterek. "Rusya buna karşı koymaya çalışacak, ancak biz de kaynaklarımızı buna adamaya uğraşacağız" diye konuştu.
Hollandalı bakan, yalnızca Rus savaş suçlarının yargılanmayacağını, Ukraynalı askerler tarafından işlenen savaş suçlarının da soruşturulabileceğini dike getirdi.
Hoekstra, "Ancak saldırıdan açıkça sorumlu olan bir taraf var, o da Rusya" dedi.
Konferansa katılan ülkeler, Ukrayna soruşturma ve cinsel şiddet mağdurlarına psikososyal destek amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 20 milyon euro yardım sözü verdi.
Katılımcı ülkeler, savaş suçlarını araştırmak için gerekli delilleri toplamak için Ukrayna'ya adli tıp uzmanı göndermeyi de benimsedi.
Ukrayna, 2 ay önce Polonya, Litvanya,Estonya, Letonya ve Slovakya ile birlikte Rusya'nın işlediği savaş suçlarını araştıran Ortak Soruşturma Ekibi oluşturdu.
Bu soruşturma ekibi, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından destekleniyor.
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Lahey'de 'Ukrayna'daki savaş suçları' zirvesi: Niyet var, somut adım yok/lahey-de-ukrayna-daki-savas-suclari-zirvesi-niyet-var-somut-adim-yok-3477614
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