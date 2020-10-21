Lahana hasadı devam ediyor - MUŞ

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İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahana yetiştiriciliğinin çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.İl genelinde 3 bin 65 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen lahanadan 11 bin ton ürün elde edilmesini beklediklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Piyasada rağbet gören lahananın lezzetli, mayhoş bir yapısı var. Özellikle turşuda, sarma işinde kullanılmaktadır. Aroması ve lezzeti fazla olduğu için diğer illerden de talep gelmektedir. Çünkü lahana yaklaşık 100 yıldan beri yerli tohumdan üretilmektedir. Özellikle Bingöl ve Bitlis başta olmak üzere Batman ve hatta İstanbul'a kadar lahana göndermekteyiz."Üretici Kadir Atılgan, lahanaların ekimine nisan ve mayıs aylarında başladıklarını belirtti.

5 aylık sürenin ardında hasadına başladıkları lahanaları kamyonlarla değişik illere gönderdiklerini belirten Atılgan, "Geçim kaynağımız lahana olduğu için her yıl lahana ekimini yapıyoruz. 50 haneli Bağlar Mahallesi'nde vatandaşın yüzde 80'i geçimini lahanadan elde ettiği kazançla sağlıyor." diye konuştu.