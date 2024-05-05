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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Lagom Quartet 'Ölçü ve Denge'yle Pera Müzesi'nde

        Lagom Quartet 'Ölçü ve Denge'yle Pera Müzesi'nde

        Pera Klasikleri bahar sezonunun son konserinde 'Ölçü ve Denge' temasıyla 11 Mayıs'ta klasik müzikseverleri Lagom Quartet'in ezgileriyle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:05
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        Lagom Quartet'ten 'Ölçü ve Denge'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Pera Klasikleri bahar sezonunun son konserinde “Ölçü ve Denge” temasıyla klasik müzikseverleri Lagom Quartet’in ezgileriyle buluşturuyor. Vakfın Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkinin yer aldığı sergi salonunda gerçekleşecek konserde, Beethoven ve Dvorak’ın eserleri müzikseverleri bambaşka dünyalara götürecek.

        Enstrümanında usta dört müzisyen; Huseynali Huseynaliyev, Aliya Okeev, Semih Tercan ve Yaşar Köroğlu’nun yer aldığı Lagom Quartet, Beethoven ve Dvorak'ın yaylı kuartetler için iki sevilen eserini seslendirecek.

        11 Mayıs Cumartesi 19.30’da Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta gerçekleşecek konser, klasik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Lagom Quartet

        Huseynali Huseynaliyev (I. Keman)

        Aliya Okeev (II. Keman)

        Semih Tercan (Viyola)

        Yaşar Köroğlu (Viyolonsel)

        Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Lagom Quartet
        #Pera Müzesi
        #konser
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