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Lagarde faiz sorusunu cevaplamadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugün merakla beklenen konuşmasında "Ekonomik toparlanma 6 önce beklediğimden daha hızlı. Ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız. Mali desteğe halen ihtiyaç var. Finansman koşulları uygun kalmalı" dedi. ECB'nin uzun vadede tercih ettiği faiz seviyesiyle ilgili soruyu yanıtsız bırakan Lagarde'ın açıklamalarının ardından euro/dolar paritesi 1.1750 seviyesine geriledi

16.09.2021 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Lagarde faiz sorusunu cevaplamadı
HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. HEC Talks etkinliğinde konuşan Lagarde, ekonomik toparlanmanın bariz olduğunu söylerken "6 ay önce beklediğimden daha hızlı." ifadelerini kullandı.

Aşılama hızının toparlanmaya olan etkisine dikkat çeken Lagarde, sorunların halen tamamen bertaraf edilmediğini ve uçurumun kenarından dönüldüğünü söyledi. Lagarde, "Ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız. Mali desteğe halen ihtiyaç var. Finansman koşulları uygun kalmalı. Para ve maliye politikalarının birlikte yürümesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

ECB'nin uzun vadede tercih ettiği faiz seviyesiyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

Lagarde'ın açıklamaları sonrası euro/dolar paritesinde yüzde 0.5 civarında düşüş gözlemlendi ve parite 1.1750 seviyesine geriledi.

Kripto paralara da değinen Lagarde, "Son derece spekülatif varlıklar, para değil." yorumunda bulundu

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