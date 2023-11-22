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        Haberler Gündem 3. Sayfa Laf atma kavgasında ortalık karıştı!

        Laf atma kavgasında ortalık karıştı!

        İstanbul Üsküdar'da bir kahve zinciri şubesinde İsrail'i protesto eden grup ile mekandaki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' sebebiyle kavga çıktığı iddia edilmişti. Olayın ise İsrail-Filistin savaşı sebebiyle değil laf atma nedeniyle çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:12
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        Laf atma kavgasında ortalık karıştı!
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        Üsküdar'da bir alışveriş merkezindeki kahve zinciri şubesinde İsrail’i protesto eden grup ile mekandaki müşteriler arasında ‘İsrail protestosu’ sebebiyle kavga çıktığı iddia edilmişti.

        İHA'nın haberine göre kavganın İsrail-Filistin savaşı sebebiyle değil, laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi.

        İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda iki grup arasında kavga çıkmış, olayın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup ile mekanda kahve içen başka bir grup arasında çıktığı iddia edilmişti.

        KAVGAYA DAİR YENİ DETAYLAR ULAŞILDI

        Olayla ilgili olarak Üsküdar Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler inceleme yürüttü. İnceleme neticesinde elde edilen yeni detaylara göre, olayın Üsküdar’da Acıbadem Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinde 19 Kasım tarihinde yaşandığı, kavganın İsrail-Filistin savaşıyla ve boykot ile ilgili olmadığı ve laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca olaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları da belirlendi.

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        #İsrail protestosu
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