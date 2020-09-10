İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde laf atma tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle biri hamile kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Efeler Gençlik Caddesi önünde gece yarısı meydana geldi. İki grup arasında laf atma sebebiyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda biri kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, grubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi.

Polis ekipleri zorluk çıkartan şüphelileri kelepçe takarak gözaltına aldı. Kavga sonrasında yaralanan M.Y., B.K. ve hamile olduğu öğrenilen B.D. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.