"Birdenbire yıldız oldum ve otel odasından garajdaki limuzine oradan da sahneye giderek dünyayı dolaşıyordum ve bu durumla hiç ilgilenmedim. Sonra bir gün tüm vücudumda aniden tecavüze uğradıktan sonra hissettiğim hastalığa benzer o inanılmaz yoğun duygusal acıyı hissetmeye başladım."