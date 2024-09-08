Lady Gaga Louvre Müzesi'nde gece yarısı çekimde

Lady Gaga'nın hangi projenin çekiminde olduğu bilinmiyor, ancak geçtiğimiz günlerde, gelecek ay yeni bir single yayınlayacağını duyurmuştu. Gaga, yaptığı bir röportajda Şubat 2025'te yayınlayacağı yedinci stüdyo albümünün ilk single'ını çıkaracağını söylemişti.