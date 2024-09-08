Lady Gaga Louvre Müzesi'nde gece yarısı çekimde
Lady Gaga, Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde gece yarısı çekim yaparken kızıl saçlarıyla dikkat çekti
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Lady Gaga yeni bir gizemli proje üzerinde çalışıyor. 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde gece yarısı yeni bir projenin çekimindeydi.
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Lady Gaga, kısa kızıl saçlarıyla müzenin balkonunda görüntülendi.
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Müzenin alt katında film ve ışık ekibi kurulduğu görüldü.
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Lady Gaga'nın hangi projenin çekiminde olduğu bilinmiyor, ancak geçtiğimiz günlerde, gelecek ay yeni bir single yayınlayacağını duyurmuştu. Gaga, yaptığı bir röportajda Şubat 2025'te yayınlayacağı yedinci stüdyo albümünün ilk single'ını çıkaracağını söylemişti.
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Lady Gaga, geçen hafta İtalya'daki 2024 Venedik Film Festivali'nde 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin tanıtımını yapmak üzere festivalde boy gösterdi.
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Oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga, nişanlısı Michael Polansky ile ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı.
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