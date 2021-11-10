BEYİN TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Fakat bu beklenmedik durum Patrizia Reggiani'nin hızlı ve gösterişli yaşam tarzını değiştirmedi. İki çocuğuyla terk edilen Reggiani ile Maurizio Gucci, 1991 yılında resmi olarak boşandılar. Patrizia Reggiani, bu boşanmanın ardından 500 bin dolar tazminat aldı. Ama onun için bu defter kapanmadı. Boşanmadan bir yıl sonra Patrizia Reggiani; beyninde bir tümör bulunduğunu öğrendi. Durum riskli olsa da başarılı bir tedaviyle tekrar eski hayatına döndü.

Boşandıktan iki yıl sonra, 1993'te Maurizio Gucci dedesinden kalan şirketin hisselerini 170 milyon dolara bir Bahreyn merkezli şirkete sattı. Bu sırada yeni bir evlilik yapmaya hazırlandığı da duyuldu. Fakat ne yazık ki bu evlilik sadece bir iddia olarak kaldı. Çünktü Patrizia Reggiani, bir medyumdan da destek alarak kiralık katil tuttu ve eski eşi Maurizio Gucci'yi öldürttü. Eski eşi öldükten saatler sonra da o dönemdeki sevgilisini kovup onun lüks evine yerleşti. Bu arada Reggiani'nin kiralık katile 300 bin euro ödediği haberleri de basına yansımıştı.