Lady Gaga ilginç başlığıyla Venedik kırmızı halısında
Lady Gaga, nişanlısı Michael Polansky ile ilk kırmızı halı çıkışını 81. Venedik Film Festivali'nde yaptı. Lady Gaga, ilginç başlığıyla bu yılın en dikkat çekici kırmızı halı yıldızı oldu
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Lady Gaga, iş adamı nişanlısı Michael Polansky ile ilk kez bir kırmızı halıya birlikte çıktı.
Çift, Lady Gaga'nın Joaquin Phoenix ile başrolleri paylaştığı 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin 81. Venedik Film Festivali'ndeki galasına katıldı.
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Lady Gaga, kırmızı halıda taktığı ilginç başlığıyla bu yıl, Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısının en dikkat çeken görünümünü sergiledi.
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38 yaşında Lady Gaga ile 46 yaşındaki ve Michael Polansky'nin nişanlandığı birkaç hafta önce açıklandı.
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Nisan 2024'te Lady Gaga, yüzük parmağındaki devasa bir elmas yüzükle görüldüğünde nişan söylentileri alevlenmişti.
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Ünlü çift, 2020'nin başlarında ilişkilerine başladı.
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Lady Gaga, kırmızı halıda ayrıca rol arkadaşı Joaquin Phoenix ve filmin yönetmeni Todd Phillips ile birlikte de poz verdi.
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Joaquin Phoenix, festivale kız kardeşi Rain Phoenix ile birlikte katıldı.
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Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan 'Joker' filminin devam halkası olan 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux), gösterime 4 Ekim'de girecek.
Öte yandan Lady Gaga, ekim ayında yedinci albümünün ilk şarkısının da çıkacağı haberini verdi.