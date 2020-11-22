Trump, “Şimdi onun (Joe Biden) Lady Gaga’sı var. Lady Gaga çok iyi değil. Size bir sürü hikaye anlatabilirim. Size Lady Gaga hakkında hikayeler anlatabilirim. Onun hakkında pek çok şey biliyorum. Ve Jon Bon Jovi mi? Her zaman görüyorum onu, bana yalakalık yapıyor: ‘Oo Sayın Başkan!’” ifadelerini kullanmıştı.