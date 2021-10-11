Lady Diana'nın hayatı film oldu 0:00 / 0:00

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu 'Spencer'ın gösterim tarihi belli oldu

HABERTURK.COM

Yapımcı şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı, Pablo Larrain'in yönettiği film. izleyiciyle 12 Kasım'da buluşacak. Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan 'Spencer', güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Galler Lady Diana'nın hayatının kritik dönemlerini beyazperdeye yansıtacak.

'Spencer'da başrolleari Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing ve Sean Harris paylaşıyor.