Ladies Open'da şampiyon İpek Soylu

23 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu finalde karşılaştığı Kanadalı 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov'u 6-7,7-6,6-3'lük setlerle mağlup ederek Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde kupaya uzandı. Sırasıyla Japon, Çek, Alman ve Norveçli rakiplerini eleyerek geldiği final mücadelesinde 3 saat 6 dakika boyunca ter döken Soylu oldukça çekişmeli geçen ilk iki set paylaşıldıktan sonra üçüncü seti 6-3 ile kazanmasını bildi. Portekiz'deki zaferi dışında bu sezon ikisi Mısır biri Tayland'da olmak üzere üç şampiyonluğu bulunan temsilcimiz bu galibiyetle profesyonal kariyerinin 12'nci tekler zaferine uzandı.