İtalya'nın Milano kentindeki ünlü La Scala Operası, Suudi Arabistan'ın finansman desteği karşılığında yönetim kuruluna girme girişimini engelledi.

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Başkanı Giuseppe Sala, La Scala Yönetim Kurulunda oy birliğiyle alınan kararla Suudi Arabistan'ın yönetim kurulu üyeliği anlaşmasının reddedildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı Bedr bin Ferhan ile 15 milyon euro karşılığında varılan ve Suudi yönetiminin 5 yıl süreyle La Scala Yönetim Kuruluna girmesini öngören anlaşmanın reddedildiğini gazetecilere söyleyen Sala, Suudi Arabistan tarafından ödenen 3,1 milyon euroluk ilk taksitin de geri verileceğini kaydetti.

Sala, yabancı finansmanla La Scala'da iş birliği yapılması projesinde başa döndüklerini, gelecek yeni tekliflere açık olduklarını ifade etti.

İtalya'daki bazı siyasetçiler ve sanatçılar, söz konusu anlaşmayı imzalayan La Scala'nın Avustralyalı Üst Yöneticisi Alexander Pereira'nın istifasını istemişti. Sala, Pereira'nın görevinin "tartışma konusu olmadığını", görev süresinin 2020'de sona ereceğini belirtti.

Sala, anlaşmanın reddedilme sebebiyle ilgili bilgi vermese de İtalyan basını, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerinden dolayı böyle bir karar alındığını yazdı.

La Scala ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma, İtalya'da özellikle sağ görüşlü siyasi partilerden sert tepki almıştı.