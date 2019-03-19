La Scala Opera Evi, Suudi Arabistan'la 15 milyon euroluk anlaşmayı tepkiler üzerine iptal etti

İtalya'nın en prestijli opera evlerinden La Scala, Suudi Arabistan'la yaptığı 15 milyon euroluk anlaşmayı tepkiler üzerine iptal etti. Anlaşma uyarınca Suudi Arabistan Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan el-Suud da La Scala Yönetim Kurulu'na girecekti. İptal kararı sonrası Suudi Arabistan'dan ilk aşamada alınan 3,1 milyon euro da iade edilecek.

Milano'daki ünlü opera evinin anlaşmasıyla ilgili detaylar birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı.

La Scala Sanat Yönetmeni Alexander Pereira'nın inisiyatifiyle varılan anlaşmayla, Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan el-Suud'un 5 yıllığına yönetim kuruluna girmesi karşılığında Suudi Arabistan opera evine 15 milyon euro yatırım yapılacaktı.

İtalyan basınına göre, anlaşma kapsamında La Scala'nın yönetiminde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir müzik ve dans konservatuvarı açılması da planlanıyordu.

Ülkede insan hakları örgütlerinden politikacılara kadar geniş bir kesim, La Scala'ya tepki göstermişti.

İnsan hakları örgütleri ve siyasetçilerden tepki

İnsan hakları örgütleri ile hem sağ hem sol kanattan siyasetçiler, Cemal Kaşıkçı cinayetinden, Suudi Arabistan'ın insan hakları siciline ve kadınların haklarından mahrum edilmesine kadar bir dizi gerekçeyle bu anlaşmaya sert biçimde karşı çıktı.

İtalya'nın gurur kaynaklarından La Scala'nın Suudi Arabistan'la anlaşma planına bir tepki de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den geldi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri de olan Salvini, "La Scala İtalya'nın dünya çapındaki bir milli gurur kaynağıdır. Geçmişte sorun yaratan ülkelerden finansman almadan önce çok çok dikkatli olunmalı. İş iştir ama bunun da bir sınırı vardır" dedi.

Salvini, ekonomik tercihler yapılırken insan haklarına saygının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İtalyan Solu Partisi lideri Nicola Fratoianni de "La Scala gibi Milano kentinin ve İtalya'nın sembollerinden birinin, Yemen'de işlenen zulümler, insan haklarının her gün ayaklar altına alınması, muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın vahşice infazı, kadın aktivistlerin tutuklanması ve hapiste işkenceye uğraması nedeniyle dünyanın öfke odağındaki bir hükümetle işbirliği yapmasına müsamaha gösterilemez" diye konuştu.

Adı Da Vinci tablosunun "gizemli alıcısı" olarak geçmişti

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Sala, söz konusu anlaşmanın iptali kararının kurulda oybirliğiyle alındığını açıkladı. Suudi Arabistan'la anlaşmanın mimarı olduğu gerekçesiyle görevden alınması talep edilen La Scala Sanat Yönetmeni Alexander Pereira görevini sürdürecek.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan el-Suud'un adı, 2017'de bir açık artırmada rekor fiyata satılan bir Leonardo da Vinci tablosunun "gizemli alıcısı" olarak da geçiyordu.

Amerikan New York Times gazetesi 450 milyon 300 bin dolara satılan Leonardo da Vinci'nin "Salvador Mundi" tablosunu satın alan gizemli kişinin Prens Bedr bin Abdullah olduğunu yazmıştı.

Suudi Arabistan, Haziran 2018'de ilk kez bir Kültür Bakanlığı kurmuş ve bu bakanlığa Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan el-Suud getirilmişti.