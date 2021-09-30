La Palma'da 1949'da San Juan ve 1971'de Teneguia yanardağlarındaki patlamalardan çıkan lavların yaklaşık 2 ay sonra denize ulaştığı, şu ana kadar Cumbre Vieja'dan çıkan 50 milyon metreküp lavın ise 10 günde denize vardığı bilgisi paylaşıldı.