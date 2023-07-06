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Dünyada yaşanan rekor sıcaklık artışlarının ardından Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) resmi bildiri ile El Nino'yu duyurdu. Buzullardaki erimeler hızlanırken önümüzdeki günlerde rekor sıcaklıkların görüleceği dile getirilmişti. Son olarak 2016 yılı Ağustos ayında 16,9 olarak ölçülen sıcaklıkların ardından 3 Temmuz'da dünyada tüm zamanların en sıcak günü yaşandı. Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023 yılının insanlığın yaşadığı en sıcak sene olacağını belirterek, hava sıcaklıklarının 50 derecenin üstüne çıkacağını ifade etti. İşte Dünya Meteoroloji Örgütü'nün duyurusu ve El Lino'nun dünyaya etkileri ...

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4 TEMMUZ 120 YILIN EN SICAĞI! 3 ve 4 Temmuz 2023 Pazartesi günü küresel çapta Dünya'nın en sıcak günleri yaşandı. Ortalama sıcaklık 17,01 dereceyi gördü ve 2016 yılındaki rekor sıcaklık olan 16,9 dereceyi geçti. 19. yüzyılın sonunda kayıtların tutulmayı başladığı dönemden bu zamana kadar olan en yüksek sıcaklık ölçüldü.

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WHO DUYURDU "EL NİNO BAŞLADI" Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.

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EL NİNO NEDİR? El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını ifade eder. İki ila yedi yıllık aralıklarla düzensiz olarak meydana gelen El Nino'nun okyanus sıcaklıkları, okyanus akıntılarının hızı ve gücü ve yerel hava durumu üzerinde etkisi bulunur. La Nina ise bölgenin yüzey sularının olağandışı soğumasını tanımlayan bir modeldir. İklim bilimciler normal deniz yüzeyi sıcaklıklarından sapmaları ölçmek için Okyanus Nino Endeksi'ni kullanırlar.

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"TÜRKİYE EN SICAK YIL REKORUNU KIRACAK" Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023 yılının insanlığın yaşadığı en sıcak sene olacağını belirterek, "Türkiye'de bu sene çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum" dedi. Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi. 4 Temmuz Salı günü küresel ortalama sıcaklık 17.18 derece olarak ölçüldü. Dünyanın yavaş yavaş ısınmasının temel sebebinin kömür, petrol ve doğal gaz olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl için sıcaklık uyarısında bulundu. Geçen 3 sene içerisinde La Nina denen, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının biraz daha serin olmasına neden olan bir olgunun olduğunu, bundan dolayı da dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "La Nina geçtiğimiz Nisan ayında bitmeye başladı. Şu anda nötrden onun tam tersi olan El Nino'ya doğru geçiyoruz. La Nina'nın perdeleyici etkisi kalktığında sıcaklıklar birden, hızla yukarı doğru gitmeye başladı. 4 Temmuz'da yaşadığımız olayda 17.18 dereceyle dünya insanın gördüğü, en sıcak günü yaşadı" ifadelerini kullandı.

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"10-12 TANE DAHA REKORLU GÜN YAŞAYACAĞIZ" Prof. Dr. Kurnaz, "Hepimiz biliyoruz ki Temmuz ayının başı en sıcak günler değildir. Daha Temmuz'un ortası, Ağustos'un başı var sıcak günlerde… Dolayısıyla sıcaklık bundan sonra artmaya devam edecek. Bir de bunun üstüne gittikçe artan El Nino etkisi binecek. Onun için yaklaşık olarak Ağustos ayının ortasına kadar her gün neredeyse yeni bir rekor kırıyor olabiliriz. Bir gün sıcaktır, bir gün biraz daha az sıcaktır. Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum. Bu durumda 2023 dünyanın, insanların yaşadığı en sıcak sene olacak" dedi. "KURAKLIK YÜZDE 20 DAHA AZ YAĞIŞ DÜŞMESİNE NEDEN OLACAK" Kuraklığa da değinen Prof. Dr. Kurnaz, "Kış sıcak geçecek, ondan sonraki ilkbahar da sıcak geçecek, ondan sonraki yaz da sıcak geçecek. Bundan sonra böyle. Yaşayacağımız her mevsim kendi mevsimleriyle kıyaslandığında, yani kış bir önceki kışlarla kıyaslandığında daha sıcak geçiyor olacak. Kuraklık başka unsurlara da bağlı ama bizim yaşadığımız bölgede Akdeniz Havzası'nın doğusunda kuraklık önümüzdeki 50 sene içerisinde neredeyse yüzde 20 daha az yağış düşmesine neden olacak. Bu nedenle de bizim artık az suyla yaşamayı öğrenmeye başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"50 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM" Prof. Dr. Kurnaz, "17.5- 18 dereceye doğru bir şeyler görüyor olmamız çok sürpriz olmaz. Bunun normali 16.6 gibi bir şeydi. Şu anda normalin epey üstündeyiz. Meteorolojik olarak baktığımızda ortalamanın bu kadar üstünde olmak bayağı büyük bir şeydir. Halk olarak baktığımızda yarım derece diyoruz ama ortalamaların bu kadar üstünde olmak hiç hayırlı bir şey değil çünkü bununla beraber uç olaylar artıyor. Türkiye'de bu sene çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.