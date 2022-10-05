La Masia'dan Barça Academy İstanbul'a ziyaret

FC Barcelona, bu sezondan itibaren Türk sporcu adaylarını daha fazla mercek altına alarak seçili sporcuların kulüp düzeyinde ve La Masia merkezli uluslararası organizasyonlarda yer alabilecekleri fırsatlar sunacak.

Global Direktör Carles Martin-Martinez ve Bölge Direktörü Marc Sabate-Ferre’nin ziyaretleriyle başlayan süreç Türk gençleri ve sporcuları için büyük olanaklar ve fırsatlar sağlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İstanbul okullarını ziyaret eden Global Direktör Carles Martin-Martinez ve Bölge Direktörü Marc Sabate-Ferre genç sporcularla bir araya geldiler.

“Bu projeyle hedefimiz futbolu nasıl anladığımızı paylaşmak ve hem kız hem erkek oyunculara katkıda bulunabilmek. Türkiye de bunun başarılabileceğini görebildiğimiz güzel örneklerden biri. Bütün akademilerimizde bulunan 10.000 oyuncudan 800 civarında oyuncu bünyemize İstanbul’dan katılmakta. Her yıl bu sayının üzerine çıkarak daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu proje bize olabildiğince fazla kişiye ulaşabilmeyi ve bilgilerimizi onlarla paylaşabilmeyi mümkün kılıyor. 112 civarında Barça’ya ulaşmış oyuncu var ve bu, işin arka planında bulunan yöneticilerin formasyonuna bağlı. Bu gerçekten işin önemli parçasını oluşturuyor.” diyen Global Direktör Carles Martin-Martinez, yeni sezonda Türkiye’de birçok projeye gönüllü olacaklarını ve başarılı oyuncuların ülkelerinde de devam edebilmeleri için çalıştıklarını da paylaştı. Bölge Direktörü Marc Sabate-Ferre ise, “Türkiye’deki vizyonumuz, burada taraftarların tutkusunu da göz önünde bulundurursak, Barça Academy sorumluları olarak bizim üzerimize düşen bu insanlara daha iyi, daha kaliteli bir Futbol sunabilmek ve bu tecrübeyi de onlara yaşatabilmektir.” sözleriyle akademinin Türkiye’deki görevini vurguladı.

Katalan direktör Albert Medall Mundet yönetiminde, FC Barcelona’nın futbol felsefesi ve metodolojisi ışığında, 5-12 yaş arası kız ve erkek çocuklarına Spor sevgisini aşılayarak yola çıkan kulübün önceliği iyi birer birey yetiştirmek. Alçakgönüllülük, saygı, gayret, takımdaşlık ve tutku değerlerine sahip iyi birer futbolcu olarak yetişmeleri hedeflenen akademinin sporcuları U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 takımlarıyla, ilgili liglerde ve müsabakalarda düzenli olarak yer alıyor.

Koordinatör, antrenör, yardımcı antrenör, sağlık ekibi ve idari birimden oluşan 60 kişilik donanımlı bir ekiple hizmet veren Barça Academy İstanbul, FC Barcelona’nın da desteği ile bünyesindeki 52 kız sporcuya ek olarak 75 erkek sporcuya da her yıl burs imkanı sağlamakta ve bu kapsamda geçmişten günümüze önemli global ve lokal markalarla işbirlikleri yürütmektedir.

Bünyesinde amatör kulüp yapısını da barındıran Barça Academy İstanbul, çeşitli yaş gruplarında TFF organizasyonlarında yer almanın ve ilgili kategorilerde milli sporcu adayları yetiştirmenin yanı sıra her yıl birçok yurtdışı kampa, turnuvaya ve yerel organizasyonlara düzenli olarak iştirak etmekte ve bazılarına da ev sahipliği yapmaktadır.