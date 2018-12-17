18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
PREMİER LİG
Ligin tek namağlup ekibi Liverpool, 17. haftada konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.
Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde oynadığı Everton karşılaşmasını 3-1 kazandı.
Tottenham, sahasında Burnley'i 1-0, Chelsea de deplasmanda Brighton'ı 2-1 mağlup etti.
Southampton'ın 3-2 yendiği Arsenal'in, tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Premier Lig'de 17. maçların ardından 45 puan toplayan Liverpool, Manchester City'nin bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 39 puanla Tottenham, 37 puanla Chelsea ve 34 puanla Arsenal izledi.
LA LİGA
Geçen hafta Espanyol'u 4-0 ile geçen Barcelona, ligdeki 16. karşılaşmasında konuk olduğu Levante'yi de farklı mağlup etti. Katalan ekibi, Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 5-0 kazandı.
Zirve takipçilerinden Sevilla, Atletico Madrid ve Real Madrid de haftayı 3 puanla kapadı. Sevilla, evinde Girona'yı 2-0, Atletico Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 3-2, Real Madrid ise sahasında Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi.
La Liga'da puanını 34'e çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Sevilla ve Atletico Madrid 31'er, Real Madrid 29 puanla takip etti.
SERİE A
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, derbi maçta konuk olduğu Torino'yu 1-0 mağlup ederek 16. haftada 15. galibiyetine imza attı.
Napoli, Cagliari deplasmanından 90+1'inci dakikada attığı golle 3 puanla ayrıldı. Inter de evinde oynadığı Udinese karşılaşmasını 1-0 kazandı.
Atalanta-Lazio ve Bologna-Milan maçlarıyla tamamlanacak Serie A'nın 16. haftasını 46 puanla geçen Juventus'u, 38 puanlı Napoli ve 32 puanlı Inter izledi.
BUNDESLİGA
Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, evinde Werder Bremen'i 2-1 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Borussia Mönchengladbach, konuk olduğu Hoffenheim ile 0-0 berabere kaldı. Bayern Münih ise Hannover 96 deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.
Bundesliga'nın 15. haftasının ardından 39 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih'in 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
LİGUE 1
Fransa'daki eylemler nedeniyle birçok karşılaşmanın ertelendiği Ligue 1'de lider PSG de haftayı maç oynamadan kapadı.
Lille, Nimes deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Olympique Lyon, ağırladığı Monaco'yu 3-0 yendi.
Ligue 1'in 18. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 44 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 34, bir maç eksiği olan Olympique Lyon ise 31 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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