La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.

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