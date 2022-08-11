En çok parayı Barcelona harcadı

Barcelona, Milan'dan Franck Kessie ile Chelsea'den Andreas Christensen'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.

Geçen sezonu kupasız kapatan ve yeni sezona iddialı hazırlanan Barcelona; Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha gibi futbolcuları kadrosuna katarak, transfere 153 milyon avro harcadı.

REAL MADRID, TCHOUAMENI'NİN TRANSFERİ İÇİN 80 MİLYON EURO HARCADI

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Geçen sezonun lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise alışılmışın aksine sakin bir transfer dönemi geçirdi. Eflatun beyazlar Monaco'dan 80 milyon avroya 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi alarak İspanya'da sezonun en pahalı transferini yapsa da, Antonio Rüdiger'i bonservis ücreti ödemeden kadrosuna dahil etti.

Real Madrid, geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçiren Alvaro Odriozola ve Borussia Dortmund'da aynı şekilde görev alan Reinier'i ise yeni sezonda kadrosunda tuttu.

La Liga kulüplerinde transfere en fazla para harcayan 3. kulüp ise 31,5 milyon avro ile Real Sociedad olarak öne çıktı. Bask kulübü Brais Mendez, Muhamed Ali Cho ve Take Kubo'yu kadrosuna kattı.