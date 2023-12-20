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        Haberler Spor Futbol İspanya La Liga'da Sevilla, 10 maç sonra galip geldi - Futbol Haberleri

        La Liga'da Sevilla, 10 maç sonra galip geldi

        Sevilla deplasmanda karşılaştığı Granada'yı 3-0 mağlup ederken, La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:03
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        Sevilla'nın 10 maç sonra yüzü güldü
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        İspanya La Liga'nın 17 haftasında 13. sırada yer alan Sevilla, deplasmanda karşılaştığı Granada’yı 3-0 mağlup ederek ligde 10 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonuçla birlikte Sevilla, 10 maç aradan sonra ligde galip gelmeyi başardı. İyi bir sezon geçirmeyen Sevilla, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Granada maçı öncesinde ligdeki son galibiyeti 5-1’lik skorla evinde Almeria karşısında alan İspanyol ekibi sırayla; Barcelona, Real Sociedad, Mallorca ve Getafe’ye mağlup olurken, Rayo Vallecano, Real Madrid, Cadiz, Celta Vigo, Real Betis ve Villarreal ile de beraber kaldı.

        Sevilla, B Grubu’nda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 2 puan toplarken, Lens’in ardından son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına grup aşamasında veda etti.

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