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La Liga'da şampiyon Barcelona farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır aldığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti

Giriş: 28.05.2023 - 23:08 | Güncelleme: ABONE OL
La Liga'da şampiyon Barcelona farklı kazandı
AA

La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Barcelona'nın, Mayorka karşısındaki galibiyet gollerini Ansu Fati (2) ve "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira attı.

Mallorca'nın Senegalli oyuncusu Amath Ndiaye, Barcelonalı Alejandro Balde'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Oyun alanını Barcelona sağlık ekibinin yardımıyla terk eden Balde'nin sağ ayak bileği bağlarından sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

La Liga şampiyonu Barcelona puanını 88'e çıkarırken, Mallorca 47 puanla 12. sırada kaldı.

Ligin 37. haftasındaki diğer maçlarında şu sonuçlar alındı:

Atletico Madrid-Real Sociedad: 2-1

Cadiz-Celta: 1-0

Getafe-Osasuna: 2-1

Girona-Real Betis: 1-2

Rayo Vallecano Villarreal: 2-1

Valencia-Espanyol: 2-2

Athletic Bilbao-Elche: 0-1

Almeria-Valladolid: 0-0

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