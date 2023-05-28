La Liga'da şampiyon Barcelona farklı kazandı

La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Oyun alanını Barcelona sağlık ekibinin yardımıyla terk eden Balde'nin sağ ayak bileği bağlarından sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ligin 37. haftasındaki diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: