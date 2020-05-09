Testleri pozitif olan futbolcuların, Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi oldukları açıklandı.

La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor.

Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanacak olan futbolcuların, sonrasında toplu antrenmanlara geçmeleri, 1 ve 2. liglerde kalan maçların oynanmasına ise haziran ayında başlanması öngörülüyor.