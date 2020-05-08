La Liga'da 3 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İspanyol futbolunda antrenmanlara başlamaya hazırlanan 1. ve 2. liglerdeki takımlarda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testlerinde pozitif vakaların çıktığı bildirildi.
Katalonya radyosu RAC1, La Liga kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, 1. ligde (La Liga) 3 takımda, 2. ligde de 2 takımda 1'er futbolcuda Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.
Kovid-19 tanı testleri pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.
La Liga yetkilileri, salgınla ilgili ülkedeki mevcut durumu göz önünde tutarak, Kovid-19 testlerinde 25-30 futbolcuda pozitif sonuç çıkma riski bulunduğunu önceden açıklamıştı.
Testleri pozitif çıkan futbolcuların 14 gün karantinada tutulmaları gerekiyor.
Öte yandan Barcelona, yapılan tüm testlerin negatif çıktığını ve bugünden itibaren bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.
Barcelona, futbolcularını ayırarak tesislerindeki üç ayrı sahada antrenmanlarını yapacak.
La Liga'nın açıkladığı Kovid-19 protokolü gereği kulüpler sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcu bulundururken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.
Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek.
İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ertelenen 1.ve 2 liglerdeki kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.
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