Toplam seyirci kitlesinin yüzde 70’ini oluşturan 24 milyon hesap, 3. sezonun tamamını ilk hafta seyretti. 4 Temmuz’da yayınlanan bir başka popüler dizi Stranger Things’in üçüncü sezonunun tamamı ise ilk dört günde 18,2 milyon hesap tarafından seyredilmişti.