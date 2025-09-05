Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam L'Oréal Türkiye'nin yeni Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova oldu - İş-Yaşam Haberleri

        L'Oréal Türkiye'nin yeni Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova oldu

        L'Oréal Romanya ve 9 ülkenin bağlı olduğu Adria-Balkan Ülkeleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Vanya Panayotova, L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı

        L'Oréal Türkiye'nin yeni Ülke Genel Müdürü Panayotova
        L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

        L'Oréal Romanya ve 9 ülkenin bağlı olduğu Adria-Balkan Ülkeleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Vanya Panayotova, 1 Eylül 2025 itibarıyla L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

        L'Oréal bünyesine 2018 yılında Romanya Genel Müdürü olarak katılan Panayotova, öncesinde küresel şirketlerde; Balkanlar, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan geniş bir coğrafyada yöneticilik yaptı. L’Oréal çatısı altındaki 6 yılı aşkın sürede Romanya ve Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek’ten oluşan Adria-Balkan pazarında şirketin satışlarını iki katından fazla artıran Panayotova, sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımı ve ekip gelişimine verdiği önemle tanınıyor.

        Vanya Panayotova yeni dönemde L’Oréal Türkiye’nin dijital dönüşüm, tüketici odaklılık ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

