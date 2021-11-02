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Son Dakika Haberi | L'Equipe'ten bomba iddia: Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz...

L'Equipe'ten bomba iddia!

Geçtiğimiz sezon Lille'in Ligue 1'de elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli yıldızlar için bu sezon adeta kabusa dönüştü. Fransız ekibinde yıldız oyuncuyla yolların ayrılma noktasına geldiği belirtildi. Lille başkanı milli yıldızın ayrılığına dair çarpıcı açıklamada bulundu. İşte detaylar...

02.11.2021 - 10:11 | Güncelleme: FUTBOL

  • Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille geçtiğimiz sezonu mumla arıyor... 2020-2021 sezonunda teknik direktör Galtier ile Fransa Ligue 1'de zafere ulaşan Lille bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

  • Ligue 1 şampiyonluğunun ardından sezon başında Fransa Süper Kupası'nı da PSG'nin elinden alan Lille, yeni sezona başarılı hocası Christopher Galtier ile yollarını ayırarak başladı. Deneyimli teknik adamın ayrılığıyla birlikte takımına başına geçen Jocelyn Gourvennec, Lille'de geçtiğimiz sezonun oldukça gerisinde bir performans çiziyor.

  • Galtier önderliğinde elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz geçen sezonki performanslarının gerisinde kaldı. Fransa'nın en saygın gazetelerinden L'Equipe, milli yıldız için ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

  • L'Equipe, 2019 yılında Trabzonspor'dan yüksek bonservis bedeliyle satın alınan Yusuf Yazıcı için ayrılığın kapıda olduğunu yazdı. Yine Galtier döneminde alınan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimlerden birisi olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon 42 maçta görev almış ve 14 gol, 5 asistle oynamıştı.

  • 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve Edgar Ie paketiyle Lille'e katılan Yazıcı, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Gourvennec, Yusuf Yazıcı'ya sadece yedek kulübesinde bir rol veriyor.

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