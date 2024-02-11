"HER AÇIDAN ÇOK UZAKTAYDIM"

Kylie Minogue; "O yıl Glastonbury'yi izlediğimi, Coldplay'in bana ithafen bir parça çaldığını hatırlıyorum. Her açıdan çok uzaktaydım. Kendimi dünyadan, bedenimden ve o andan uzaklaşmış hissediyordum" dedi.