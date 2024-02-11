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        Haberler Dünyadan Kylie Minogue kanser teşhisini öğrendiği anı anlattı: Bambaşka bir dünyadaydım - Magazin haberleri

        Kylie Minogue kanser teşhisini öğrendiği anı anlattı

        Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, 2005'te kendisine konulan meme kanseri teşhisini öğrendiğinde neler hissettiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:14
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        • 1

          2005'te meme kanseri teşhisi konan Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, ameliyat olduktan sonra yaklaşık sekiz ay boyunca kemoterapi tedavisi görmüştü. Şarkıcı, 2006'da yaptırdığı tahlillerin ardından tedavinin başarılı olduğunu duyurmuştu.

        • 2

          Paris Hilton'un 'I am Paris' podcast'ine konuk olan Kylie Minogue, kendisine 2005'te göğüs kanseri teşhisi konduğunda 'dünyadan koptuğunu' söyledi.

        • 3

          55 yaşındaki Kylie Minogue, Birleşik Krallık'ın Somerset bölgesinde yapılan Glastonbury festivalinde ana sahnede düzenleyeceği konseri de iptal etmek zorunda kaldığını belirtti.

        • 4

          "BAMBAŞKA BİR DÜNYADAYDIM"

          Kylie Minogue; "2005'te festivalde ana sahnede konser vermem gerekiyordu fakat meme kanseri teşhisim kondu, bambaşka bir dünyadaydım" dedi. Dünyanın en büyük açık hava festivaline katılamadığı için çok üzüldüğünü belirten Minogue, Britanyalı rock grubu Coldplay'in kendisine adadığı parçayı çaldığı görüntüleri televizyondan izlediğini söyledi.

          Coldplay, Kylie Minogue'un konserini iptal etmesinin ardından sanatçının "Can't Get You Out of My Head" parçasını yorumlamıştı.

        • 5

          "HER AÇIDAN ÇOK UZAKTAYDIM"

          Kylie Minogue; "O yıl Glastonbury'yi izlediğimi, Coldplay'in bana ithafen bir parça çaldığını hatırlıyorum. Her açıdan çok uzaktaydım. Kendimi dünyadan, bedenimden ve o andan uzaklaşmış hissediyordum" dedi.

        • 6

          Kylie Minogue, 2005'te kaçırdığı konserin telafisini ise 2019'da yapmıştı. Glastonbury'de hayranlarıyla buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirten Minogue; "Bu benim için inanılmaz duygulandırıcı bir andı" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Avalon, Mega, Reuters, AP

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