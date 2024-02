"BAMBAŞKA BİR DÜNYADAYDIM"

Kylie Minogue; "2005'te festivalde ana sahnede konser vermem gerekiyordu fakat meme kanseri teşhisim kondu, bambaşka bir dünyadaydım" dedi. Dünyanın en büyük açık hava festivaline katılamadığı için çok üzüldüğünü belirten Minogue, Britanyalı rock grubu Coldplay'in kendisine adadığı parçayı çaldığı görüntüleri televizyondan izlediğini söyledi.

Coldplay, Kylie Minogue'un konserini iptal etmesinin ardından sanatçının "Can't Get You Out of My Head" parçasını yorumlamıştı.