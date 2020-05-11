35 yaşındaki Khloe Kardashian, en küçük kardeşinin kendisine aldığı hediyeyi Instagram’da paylaştı.

Kim Kardashian da kardeşinin hediyesini sosyal medya takipçilerine göstererek bu pahalı hediye karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Kardashian, yayınladığı videoda, “Kylie ciddi misin? Anneler Günü için mi? Ne kadar güzel” ifadelerini kullandı.