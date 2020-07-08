Bunun üzerine Jenner, Twitter hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim.