"BU BÜYÜK BİR TAKDİR"

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu unvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir" ifadelerini kullanmıştı.