"O ÇOCUĞUN GENÇLİĞİNİ ÇALIYORSUN"



Bazı takipçileri Jenner'ın paylaşımına, "Bunun garip olduğunu söylemek istiyorum", "O zavallı çocuğa ne yaptın?" ve "Ne kadar mutsuz olduğunu görmelisin. O çocuğun gençliğini çalıyorsun!" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise, "Çok tatlı" ifadelerini kullandı.