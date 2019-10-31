"O ÇOCUĞUN GENÇLİĞİNİ ÇALIŞIYORSUN"



Kızıyla bir örnek giyinmeyi seven ve o kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Jenner, bu paylaşımıyla takipçilerinden tepki toplamıştı. Takipçileri Jenner'ın paylaşımına, "Bunun garip olduğunu söylemek istiyorum", "O zavallı çocuğa ne yaptın?" ve "Ne kadar mutsuz olduğunu görmelisin. O çocuğun gençliğini çalıyorsun!" şeklinde yorumlar yapmıştı.