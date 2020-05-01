Travis Scott'un yeni yaşını kutlayan Jenner, paylaşımına şu notu düştü:

Doğum günün kutlu olsun yılın babası! Yavaşça ama emin bir şekilde kabul ediyorum ki Stormi babasının kızı ama her neyse... En güzel, en akıllı, en sevgi dolu ve en komik bebek... En güzel hediye. Tamam, ağlıyorum. Sizi sonsuza kadar seviyorum.