"PEK ÇOK HAYATI KURTARMAYA YARDIM EDECEK"

Aliabadi, ayrıca, "Kalbimizin her noktasından teşekkürler Kylie Jenner. Benim kahramanımsın. Bu cömert bağış pek çok hayatı kurtarmaya yardım edecek. Dünyamız sen içinde olduğun için daha iyi bir yer. Seni çok seviyorum. 1 milyon kez teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.