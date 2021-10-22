Travis Scott ile Kylie Jenner'ın aşkları 2017 yılında başlamıştı. Kylie, Tyga ile ayrıldıktan sonra Scott ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak Coachella Festivali'nde birlikte eğlenmiş ve aşkları belgelenmişti.



'AÇIK İLİŞKİ'YE YALANLAMA



Geçtiğimiz mayıs ayında Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scott'ın 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanladı.