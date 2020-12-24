Kylie Jenner, gönderilerine, "Bebeğim yakında üç yaşına giriyor ve anne pek iyi hissetmiyor" notunu düştü.

Stormi'nin elindeki bu çantanın ünlü bir moda firmasının imzasını taşıdığı ve yaklaşık 6 bin 100 TL olduğu öne sürüldü.