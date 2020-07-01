Kardashian-Jenner ailesinin en küçük bireyi Kylie Jenner, pembe ve dantelli bir korseyle çekilen pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.



Jenner'ın bir çekimin kamera arkasında verdiği pozlar Kim Kardashian'ın geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımlarını akıllara getirdi.