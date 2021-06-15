DAHA ÖNCE DE GELMİŞ!

23 yaşındaki Kylie Jenner'ın evinde çalışan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle polise teslim edilen şahsın, daha önce de eve defalarca geldiği bildirildi.

TMZ'nin haberine göre; Bu defa durum farklıydı ve tacizci, güvenlik görevlilerinin ısrarlarına rağmen Jenner ile yüz yüze görüşmeden evden ayrılmamakta ısrar etti. Görevliler, tacizciyi, polis gözaltına alana kadar etkisiz hale getirdi.