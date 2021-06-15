Ablası Kim Kardashian’ın ardından Kylie Jenner'ın da başı bir tacizciyle dertte. Polis raporuna göre, Jenner’ın kapısına gelen bir kişi, evin önünden ayrılmayı reddederek, ünlü yıldıza olan aşkını ilan etmeye geldiğini ifade etti.
Reality show yıldızının Los Angeles’taki evine giderek onu rahatsız eden 35 yaşındaki erkek, ardından tutuklandı.
DAHA ÖNCE DE GELMİŞ!
23 yaşındaki Kylie Jenner'ın evinde çalışan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle polise teslim edilen şahsın, daha önce de eve defalarca geldiği bildirildi.
TMZ'nin haberine göre; Bu defa durum farklıydı ve tacizci, güvenlik görevlilerinin ısrarlarına rağmen Jenner ile yüz yüze görüşmeden evden ayrılmamakta ısrar etti. Görevliler, tacizciyi, polis gözaltına alana kadar etkisiz hale getirdi.
SERBEST BIRAKILDI
Ünlü yıldızı rahatsız eden şahsın, konuta izinsiz girmekten tutuklandığı ve sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca, olay esnasında Kylie Jenner'ın evde olmadığı da öğrenildi.
İLK DEĞİL!
Bu, Jenner’ın yaşadığı ilk taciz olayı değil. Kylie Jenner, daha önce ablası Kendall Jenner ile birlikte aynı kişiye karşı uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şahıs, Jenner’ın evindeki havuza çıplak bir şekilde girmeye çalışmış, cezaevinden çıktıktan sonra da Kylie Jenner’ın evine gitmişti.
Ayrıca Kim Kardashian da geçtiğimiz günlerde evine elmas görünümlü yüzük ve ertesi gün hapı bırakan bir tacizciden şikayetçi olmuştu.
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