Yaz transfer döneminde dev bir transfer daha gerçekleşebilir! Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, İspanyol kulübünün bu hafta Paris Saint-Germain'e Kylian Mbappe için resmi teklif yapacağını yazdı.

Lionel Messi'nin takıma katılmasının ardından ayrılık kararı aldığı konuşulan Mbappe'nin kulüpten izin isteyeceği belirtildi.

PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın transferinde bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.