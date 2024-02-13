Kylian Mbappe, Real Madrid'in teklifini beğenmedi

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PSG ve Fransa Milli Takımı'ndaki performansıyla Dünya Futbolu'nda önemli bir yer edinen Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

PSG'den ayrılacağını açıklayan yıldız futbolcu, Real Madrid'le görüşmelerini sürdürürken İspanyol deviyle henüz anlaşma sağlayamadı.

Athletic'te yer alan habere göre Mbappe ve Real Madrid'in ekonomik konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle aşama kaydedilemediği ifade edildi.

REAL MADRİD'İN TEKLİFİ DÜŞÜK

Haberde, Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye sunduğu teklifin daha önce sunulan tekliften düşük olduğu ve yıldız oyuncunun kararsız olduğu kaydedildi.

Real Madrid'in sunmuş olduğu teklifi Mbappe'nin düşük bulmasına rağmen yıldız futbolcunun takımda en fazla maaş alan isim olacağı aktarıldı.

İspanyol devinde şu anda yıllık 24.3 milyon euro ile en fazla maaş alan isim Toni Kross.

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KYLIAN MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint Germain'le bu sezon 29 maça çıkan Kylian Mbappe, 30 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.

CARLO ANCELOTTİ'DEN YANIT

İspanya LaLiga'da hafta sonu Girona'yı 4-0 gibi bir skorla mağlup eden Real Madrid'de deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından Kylian Mbappe'yle ilgili gelen soruya, " Şu anda başka bir takımda oynuyor. Ben zaten dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." yanıtını verdi.