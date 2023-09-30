KYK yurtları ne zaman açılıyor?
Farklı bir şehirde üniversite kazanmış öğrenciler için büyük önem taşıyan KYK yurtları için başvuru süreci tamamlanmış ve sonuçlar açıklanmıştı. Şimdi de gözler KYK yurtlarının açılış tarihi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. Peki, 2023 KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte, tüm detaylar...
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Üniversite öğrencileri yeni bir eğitim yılına daha giriş yapıyor. Buna istinaden milyonarca öğrenci, devlet yurdunda kalmak için 29 Austos ila 2 Eylül arasında yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de yurtların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 2023-2024 eğitim yılında KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor. İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.
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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;
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KYK YURT TİPLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI
TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
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TİP4
Ücret: 480 lira
Depozito: 1100 lira
TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: 1200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: 1365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: 1620 lira