KYK yurtlarının açılacağı tarih ve yurt ücretleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK yurtların açılacağı tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunurken, yurt ücretleri kişi sayısı ve birçok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki,"KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023-2024 KYK yurt açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...