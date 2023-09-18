KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023-2024 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, KYK yurtlarının açılacağı tarih ve yurt ücretleri üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. KYK sonuçlarına göre YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/" adresi üzerinden kayıtlarını tamamladı. İşte GSB ile 2023-2024 KYK yurtların açılacağı tarih ve yurt ücretleri...
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KYK yurtlarının açılacağı tarih ve yurt ücretleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK yurtların açılacağı tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunurken, yurt ücretleri kişi sayısı ve birçok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki,"KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023-2024 KYK yurt açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtları açılış tarihine ilişkin henüz bir açıklanma yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yapabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.
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KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.
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KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;
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TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP4
Ücret: 480 lira
Depozito: 1100 lira
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TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: 1200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: 1365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: 1620 lira