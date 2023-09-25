Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtları için duyurular yakından takip ediliyor. KYK yurt başvurularında sonuçların erişime açılmasıyla gözler KYK yurtlarının açılacağı tarihlere çevrildi. Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...